रेलवे खबर: छठ पर घर लौटने वालों को रेलवे की बड़ी राहत, धनबाद से रक्सौल के बीच चलेंगी दो पूजा स्पेशल ट्रेनें

छठ महापर्व के अवसर पर बिहार जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से रक्सौल के बीच दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन दोनों विशेष ट्रेनों का परिचालन 11 और 13 नवंबर को धनबाद जंक्शन से होगा। दोनों ट्रेनें अपने गंतव्य के लिए एक-एक फेरा लगाएंगी और वापसी में अगले दिन रक्सौल से धनबाद के लिए प्रस्थान करेंगी। रेलवे के इस निर्णय से धनबाद तथा आसपास के क्षेत्रों से त्योहार के समय घर लौटने वाले लोगों को यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।

पहली पूजा स्पेशल की समय-सारिणी

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पहली ट्रेन संख्या 03301 धनबाद-रक्सौल पूजा स्पेशल 11 नवंबर को रात 8:45 बजे धनबाद जंक्शन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करते हुए अगले दिन दोपहर 1:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। इसके बाद वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 03302 रक्सौल-धनबाद पूजा स्पेशल 12 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे रक्सौल से रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन अगले दिन सुबह 7:00 बजे धनबाद जंक्शन वापस पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए पहली पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कुल 20 कोच के साथ करने का निर्णय लिया गया है।

दूसरी विशेष ट्रेन का पूरा शेड्यूल



दूसरी विशेष ट्रेन संख्या 03303 धनबाद-रक्सौल पूजा स्पेशल 13 नवंबर को रात 8:45 बजे धनबाद जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन 14 नवंबर को दोपहर 1:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03304 रक्सौल-धनबाद पूजा स्पेशल 14 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे रक्सौल से खुलेगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे धनबाद पहुंचेगी। इस दूसरी पूजा स्पेशल ट्रेन को 22 कोच के साथ चलाया जाएगा। दोनों ही विशेष ट्रेनों का परिचालन पूर्णतः इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से होगा और इनका प्राथमिक रखरखाव धनबाद में ही किया जाएगा।

इन अठारह प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव

धनबाद और रक्सौल के बीच चलने वाली दोनों पूजा स्पेशल ट्रेनों का मार्ग में कुल 18 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव तय किया गया है। धनबाद जंक्शन से रवाना होने के बाद ये ट्रेनें नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, जहानाबाद, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी, बैरगनिया और घोड़ासहन स्टेशनों पर रुकते हुए रक्सौल पहुंचेंगी। इन प्रमुख ठहरावों के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाले श्रद्धालुओं तथा यात्रियों को सीधी ट्रेन सेवा प्राप्त होगी। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के दबाव को कम करने में ये ट्रेनें सहायक सिद्ध होंगी।