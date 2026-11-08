Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Railway News: Major relief for those returning home for Chhath

रेलवे खबर: छठ पर घर लौटने वालों को रेलवे की बड़ी राहत, धनबाद से रक्सौल के बीच चलेंगी दो पूजा स्पेशल ट्रेनें

Mon, 09 Nov 2026 06:37 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 09 Nov 2026 06:37 AM IST
सार

छठ महापर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे धनबाद-रक्सौल के बीच 11 और 13 नवंबर को दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दोनों ट्रेनें 20 और 22 कोच के साथ 18 स्टेशनों पर ठहरेंगी।

 

विज्ञापन
Railway News: Major relief for those returning home for Chhath
स्पेशल ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छठ महापर्व के अवसर पर बिहार जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से रक्सौल के बीच दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन दोनों विशेष ट्रेनों का परिचालन 11 और 13 नवंबर को धनबाद जंक्शन से होगा। दोनों ट्रेनें अपने गंतव्य के लिए एक-एक फेरा लगाएंगी और वापसी में अगले दिन रक्सौल से धनबाद के लिए प्रस्थान करेंगी। रेलवे के इस निर्णय से धनबाद तथा आसपास के क्षेत्रों से त्योहार के समय घर लौटने वाले लोगों को यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी।

विज्ञापन

पहली पूजा स्पेशल की समय-सारिणी

विज्ञापन

पहली ट्रेन संख्या 03301 धनबाद-रक्सौल पूजा स्पेशल 11 नवंबर को रात 8:45 बजे धनबाद जंक्शन से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करते हुए अगले दिन दोपहर 1:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। इसके बाद वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 03302 रक्सौल-धनबाद पूजा स्पेशल 12 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे रक्सौल से रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन अगले दिन सुबह 7:00 बजे धनबाद जंक्शन वापस पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए पहली पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कुल 20 कोच के साथ करने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरी विशेष ट्रेन का पूरा शेड्यूल

दूसरी विशेष ट्रेन संख्या 03303 धनबाद-रक्सौल पूजा स्पेशल 13 नवंबर को रात 8:45 बजे धनबाद जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन 14 नवंबर को दोपहर 1:00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 03304 रक्सौल-धनबाद पूजा स्पेशल 14 नवंबर को दोपहर 3:00 बजे रक्सौल से खुलेगी और अगले दिन सुबह 7:00 बजे धनबाद पहुंचेगी। इस दूसरी पूजा स्पेशल ट्रेन को 22 कोच के साथ चलाया जाएगा। दोनों ही विशेष ट्रेनों का परिचालन पूर्णतः इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से होगा और इनका प्राथमिक रखरखाव धनबाद में ही किया जाएगा।

इन अठारह प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव
धनबाद और रक्सौल के बीच चलने वाली दोनों पूजा स्पेशल ट्रेनों का मार्ग में कुल 18 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव तय किया गया है। धनबाद जंक्शन से रवाना होने के बाद ये ट्रेनें नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, जहानाबाद, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी, बैरगनिया और घोड़ासहन स्टेशनों पर रुकते हुए रक्सौल पहुंचेंगी। इन प्रमुख ठहरावों के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में जाने वाले श्रद्धालुओं तथा यात्रियों को सीधी ट्रेन सेवा प्राप्त होगी। त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के दबाव को कम करने में ये ट्रेनें सहायक सिद्ध होंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed