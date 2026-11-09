झारखंड: रांची में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, पीएम 2.5 के महीन कण बने हवा के सबसे बड़े दुश्मन

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आंकड़ों के अनुसार, सात नवंबर को रांची का दैनिक औसत एक्यूआई 142 से 152 के बीच था। आठ नवंबर को यह बढ़कर 156 से 164 के स्तर पर पहुंच गया। नौ नवंबर को अलग-अलग समय पर दर्ज रियल टाइम आंकड़ों में एक्यूआई 163 से 189 के बीच रहा। शहर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर और अधिक दर्ज किया गया। सेक्टर-2 में एक्यूआई 193, दीपाटोली में 191, धुमसाटोली और गांधी नगर कॉलोनी में 189 तथा कोकर चौक में 186 दर्ज किया गया।आंकड़ों के मुताबिक, पीएम2.5 राजधानी की हवा में प्रमुख प्रदूषक बना हुआ है। पटाखों से निकलने वाला धुआं और महीन कण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हैं। नवंबर में तापमान में गिरावट और हवा की गति कम होने से भी प्रदूषक कण वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं। रात और सुबह के समय प्रदूषण का असर अधिक महसूस होने की आशंका है। तापमान कम होने और हवा का फैलाव सीमित रहने से सूक्ष्म कण जमीन के नजदीक जमा हो सकते हैं।दिन में धूप निकलने और वातावरण में हलचल बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है। पीएम2.5 के सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है।रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल हॉस्पिटल के सीनियर चिकित्सक डॉ जितेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों को सुबह जल्दी और देर शाम बाहर अधिक समय बिताने तथा खुले में भारी शारीरिक गतिविधियों से परहेज करना चाहिए हालांकि, उपलब्ध आंकड़े दीपावली के बाद प्रदूषण बढ़ने का रुझान दिखाते हैं लेकिन इस अवधि में प्रदूषण के लिए केवल आतिशबाजी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल और मौसम की स्थिति भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।