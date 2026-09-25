जामताड़ा: सदर अस्पताल में दो करोड़ से बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मरीजों को मिलेंगी आधुनिक सर्जरी सुविधाएं

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सदर अस्पताल के पुराने ओपीडी भवन को लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से अस्पताल में जनरल सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार होगा और मरीजों को अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा की सुविधा मिलेगी।