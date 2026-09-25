रांची: भारी बारिश का येलो अलर्ट, शनिवार को सभी स्कूल बंद; प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश

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मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को एक विशेष बुलेटिन जारी कर जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई थी। इस बुलेटिन में रांची जिले को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। इसके मद्देनजर विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में पठन-पाठन स्थगित रखने का निर्णय लिया है।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय बंद रहने के बावजूद सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की छुट्टी नहीं रहेगी। इन सभी कर्मियों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही उन्हें गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन भी समय पर पूरा करना होगा। वहीं, यदि किसी विद्यालय में इस तिथि को पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन का फैसला संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेक से ले सकेंगे।जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सभी शिक्षण संस्थान इस आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले या अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालयों तथा संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।