जामताड़ा: दुष्कर्म के दो दोषियों को 25 और 20 साल की सजा, महज चार महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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अदालत ने शुक्रवार को दोनों दोषियों पर अन्य कानूनी धाराओं के तहत भी सजा और जुर्माना निर्धारित किया। अदालत ने राहुल लोहार और राजा लोहार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332बी के तहत चार-चार साल के कारावास और 5,000-5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य और आठ गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। अदालत ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों को सही पाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को मंडल कारागार भेज दिया गया।वारदात नाला थाना क्षेत्र से जुड़ी है। पीड़िता पढ़ाई पूरी करने के लिए कुंडहित स्थित अपनी नानी के घर रह रही थी। मई महीने की आधी रात को वह घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी राहुल लोहार और राजा लोहार चुपके से घर में घुस आए। दोनों आरोपियों ने जबरन युवती को कंधे पर उठाया और शीला नदी के किनारे ले गए। आरोप है कि वहां राहुल लोहार ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान दूसरा आरोपी राजा लोहार पास में बैठा रहा और मुख्य आरोपी का साथ देता रहा।वारदात के समय अंधेरा होने के कारण युवती के शोर मचाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका। आरोपियों ने उसके कपड़े अंधेरे में इधर-उधर फेंक दिए और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों के जाने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने पास पड़े दुपट्टे को लपेटकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई।घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों और गांव के लोगों ने पीड़िता को ढांढस बंधाया। परिजनों के साथ जाकर पीड़िता ने 29 मई को नाला थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार सुनवाई की और आठ गवाहों के बयानों व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।