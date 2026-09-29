गंगा के उफान से रेलवे ट्रैक पर खतरा: साहिबगंज में 20 मीटर दूर पहुंचा कटाव, दो ट्रेनें रद्द और छह डायवर्ट

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खतरे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों की टीम मोटर ट्रॉली से कटाव स्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे ने तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू कर दिया है। मालगाड़ियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में बोल्डर गिराकर पिचिंग का काम युद्धस्तर पर कराया जा रहा है, ताकि कटाव को रेलवे लाइन की ओर बढ़ने से रोका जा सके।रेलवे के अनुसार, साहिबगंज-रामपुरहाट पैसेंजर और जमालपुर-रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन को अगले आदेश तक पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। वहीं, किऊल-मालदा एक्सप्रेस का परिचालन साहिबगंज स्टेशन तक ही सीमित रहेगा। यह ट्रेन साहिबगंज से आगे मालदा नहीं जाएगी।ये भी पढ़ें-साहिबगंज-बरहरवा रेलखंड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नितिश कुमार के अनुसार, छह ट्रेनों को दुमका होकर डायवर्ट किया गया है। इनमें जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, गया-हावड़ा एक्सप्रेस और भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस की अप और डाउन सेवाएं शामिल हैं। ट्रेनों के रद्द और मार्ग परिवर्तित होने से दैनिक यात्रियों के साथ लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति की जानकारी देने के लिए स्टेशनों पर हेल्प डेस्क सक्रिय कर दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।