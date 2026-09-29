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Hindi News ›   Jharkhand ›   Ganga Erosion Threatens Sahibganj Railway Track 2 Trains Cancelled 6 Diverted

गंगा के उफान से रेलवे ट्रैक पर खतरा: साहिबगंज में 20 मीटर दूर पहुंचा कटाव, दो ट्रेनें रद्द और छह डायवर्ट

Wed, 30 Sep 2026 08:09 AM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 08:09 AM IST
सार

गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण साहिबगंज में महाराजपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक तेज कटाव हो रहा है। कटाव ट्रैक से 20-30 मीटर दूर पहुंच गया है। सुरक्षा के लिए दो पैसेंजर ट्रेनें रद्द और छह एक्सप्रेस ट्रेनों को दुमका होकर चलाने का फैसला किया गया है।

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Ganga Erosion Threatens Sahibganj Railway Track 2 Trains Cancelled 6 Diverted
गंगा किनारे रेलवे ट्रैक - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच साहिबगंज जिले के मालदा रेल मंडल अंतर्गत साहिबगंज-तालझारी रेलखंड पर महाराजपुर स्टेशन के समीप तेज कटाव से रेल परिचालन पर संकट गहरा गया है। झुंझरी पुल के पोल संख्या 219/32 के पास कटाव की धार रेलवे ट्रैक से महज 20 से 30 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए दो पैसेंजर ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है, जबकि छह एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन दुमका होकर कराने का निर्णय लिया गया है।
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खतरे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों की टीम मोटर ट्रॉली से कटाव स्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। ट्रैक की सुरक्षा के लिए रेलवे ने तत्काल कटावरोधी कार्य शुरू कर दिया है। मालगाड़ियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में बोल्डर गिराकर पिचिंग का काम युद्धस्तर पर कराया जा रहा है, ताकि कटाव को रेलवे लाइन की ओर बढ़ने से रोका जा सके।
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दो पैसेंजर ट्रेनें रद्द
रेलवे के अनुसार, साहिबगंज-रामपुरहाट पैसेंजर और जमालपुर-रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन को अगले आदेश तक पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। वहीं, किऊल-मालदा एक्सप्रेस का परिचालन साहिबगंज स्टेशन तक ही सीमित रहेगा। यह ट्रेन साहिबगंज से आगे मालदा नहीं जाएगी।
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छह ट्रेनें दुमका होकर चलेंगी
साहिबगंज-बरहरवा रेलखंड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर नितिश कुमार के अनुसार, छह ट्रेनों को दुमका होकर डायवर्ट किया गया है। इनमें जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, गया-हावड़ा एक्सप्रेस और भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस की अप और डाउन सेवाएं शामिल हैं। ट्रेनों के रद्द और मार्ग परिवर्तित होने से दैनिक यात्रियों के साथ लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति की जानकारी देने के लिए स्टेशनों पर हेल्प डेस्क सक्रिय कर दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
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