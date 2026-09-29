झारखंड एकेडमिक काउंसिल: कक्षा 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाओं के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी

जेएसी की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं की विशेष यानी कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 आयोजित की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कक्षा 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी से और कक्षा 11वीं की परीक्षा 25 फरवरी 2026 से आयोजित की गई थी।



अब परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना परिणाम jacresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा jacexamportal.in और jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से भी रिजल्ट देखा जा सकता है।