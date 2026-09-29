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Hindi News ›   Education ›   JAC 9th, 11th Compartment Result 2026 out now; Steps to check scorecard

झारखंड एकेडमिक काउंसिल: कक्षा 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाओं के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST
सार

JAC 9th, 11th Compartment Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं और 11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं।
 

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JAC 9th, 11th Compartment Result 2026 out now; Steps to check scorecard
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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JAC 9th, 11th Compartment Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 9वीं और 11वीं की विशेष/पूरक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अब अपना परिणाम आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

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9वीं और 11वीं की विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी

जेएसी की ओर से कक्षा 9वीं और 11वीं की विशेष यानी कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 आयोजित की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कक्षा 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी से और कक्षा 11वीं की परीक्षा 25 फरवरी 2026 से आयोजित की गई थी।

अब परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना परिणाम jacresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा jacexamportal.in और jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से भी रिजल्ट देखा जा सकता है।

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पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक जरूरी

जेएसी की विशेष/पूरक परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विषय में भी न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।

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रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी?

जेएसी 9वीं और 11वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट में विद्यार्थियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसमें शामिल हैं:

  • विद्यार्थी का नाम
  • रोल नंबर
  • स्कूल का नाम
  • विषयवार अंक
  • कुल अंक
  • ग्रेड
  • पास या क्वालीफाई स्थिति

रिजल्ट ऐसे करें चेक

विद्यार्थी नीचे दिए आसान चरणों के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

  • सबसे पहले जेएसी की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर “Results of Class IX, XI Special Examination - 2026” लिंक देखें।
  • कक्षा 9वीं या 11वीं के संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • रिजल्ट में दिए गए विषयवार अंकों और पास स्थिति की जांच करें।
  • रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
  • विद्यार्थियों को अपनी मूल अंकतालिका संबंधित स्कूल से प्राप्त करनी होगी।
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