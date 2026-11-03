झारखंड: गोड्डा में मिशन स्कूल के प्रिंसिपल पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का आरोप, एफआईआर दर्ज

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झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड स्थित तिलाबाद पंचायत के संत एल्फोंसा मिशन स्कूल के प्रिंसिपल फादर थॉमस सोरेन पर एक महिला ने दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत मिलने पर सुंदरपहाड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।