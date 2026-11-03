रांची: झारखंडी भाषाओं के सम्मान के लिए रांची में हजारों का हुजूम, 30 कॉलेजों के विद्यार्थी भी सड़क पर उतरे

झारखंड की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और अधिकारों की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी रांची में विशाल भाषा मार्च निकाला गया। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बचाओ मोर्चा के आह्वान पर आयोजित इस मार्च में राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्र-छात्राओं, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भाषा प्रेमियों ने हिस्सा लिया। राज्य के करीब 30 कॉलेजों के विद्यार्थी भी मार्च में शामिल हुए।

मार्च की शुरुआत मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से हुई। यहां से हजारों लोगों का कारवां नारेबाजी करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा और फिर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक गया। इस दौरान झारखंडी भाषाओं को शिक्षा, प्रशासन और सरकारी संस्थानों में उचित स्थान देने की मांग उठाई गई।

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कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, खलिक अहमद, हरि वृंदावन सहित विभिन्न भाषाओं के शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रोफेसर और मोर्चा के नौ भाषा संयोजक मौजूद रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड की पहचान यहां की भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं से है। भाषा किसी समाज की आत्मा होती है। इसके माध्यम से एक पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया जैसी भाषाओं के विकास के लिए ठोस पहल जरूरी है।

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मोर्चा ने सरकार से प्रभावी भाषा नीति लागू करने, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा अकादमी की स्थापना, प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था करने, शिक्षकों की नियुक्ति करने और प्रत्येक भाषा के लिए अलग बजट निर्धारित करने की मांग की।

वक्ताओं ने कहा कि झारखंड आंदोलन के मूल आधारों में भाषा और सांस्कृतिक पहचान भी शामिल रही है। विद्यार्थियों ने अपनी मातृभाषाओं को शैक्षणिक संस्थानों में सम्मानजनक स्थान देने की मांग उठाई। बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर प्रतिभागियों ने भाषाई विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। मोर्चा ने कहा कि मांगें पूरी होने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।