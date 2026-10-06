झारखंड: हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा प्रभारी गजेंद्र पटेल का हमला, बोले- राज्य की स्थिति बेहद विकट

झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने दो दिवसीय झारखंड प्रवास का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति बेहद विकट है। उन्होंने भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, युवाओं की समस्याओं और घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

पटेल ने कहा कि 2019 से झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की सरकार सत्ता में है, लेकिन जनता को विकास के नाम पर निराशा मिली है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू, कोयला, पत्थर और अन्य खनिज संपदाओं के साथ डीएमएफटी फंड में भी लूट जारी है।

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भाजपा प्रदेश प्रभारी ने छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही और पीजीटी समेत कई परीक्षाएं विवादों में रही हैं। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ भी सरकार ने उचित व्यवहार नहीं किया।

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घुसपैठ के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि सरकार इसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रही है। उन्होंने एसआईआर का विरोध करने को भी गलत बताया। वहीं, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और हत्या, लूट, अपहरण व गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। महिला सुरक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत ‘सेवा ज्योति यात्रा’ और ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ आयोजित की जाएगी। प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।