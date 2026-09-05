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झारखंड चैंबर चुनाव में रिकॉर्ड दावेदारी: 86 उम्मीदवार उतरे मैदान में; चार हजार से अधिक मतदाता करेंगे मतदान

Sat, 05 Sep 2026 08:08 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 08:08 PM IST
सार

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव को लेकर रांची में सरगर्मी तेज हो गई है। 13 सितंबर को होने वाले चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 86 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि 4,133 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

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For the first time, 86 candidates are in the fray for the Jharkhand Chamber election
मीडिया को जानकारी देते चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव अधिकारी

विस्तार
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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चैंबर का वार्षिक चुनाव आगामी 13 सितंबर 2026 को राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में आयोजित किया जाएगा। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। चुनाव में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है।

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चुनाव समिति के अनुसार, इस बार कुल 86 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किया था। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वहीं, 12 सितंबर को होने वाली एजीएम में तीन नामों का चयन सर्वसम्मति से किए जाने की बात कही गई है।

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इस चुनाव में चैंबर के कुल 4,133 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,545 मतदाता राजधानी रांची से हैं। बड़ी संख्या में मतदाताओं और उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण इस बार चैंबर चुनाव को लेकर व्यावसायिक जगत में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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मतदान प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। करीब चार हजार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान स्थल पर 40 कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इससे मतदान प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।



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चुनाव समिति ने बताया कि 13 सितंबर की सुबह नौ बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। चैंबर पदाधिकारियों और चुनाव समिति की ओर से मतदान स्थल पर भीड़ प्रबंधन, तकनीकी व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवारों और हजारों मतदाताओं की भागीदारी के कारण इस बार के चुनाव पर पूरे व्यापारिक जगत की नजर है।

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