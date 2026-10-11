हैवानियत की हदें पार: दुमका में 14 वर्षीय किशोरी से दरिंदगी के बाद हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ खौफनाक खुलासा

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हैवानों ने पहचान छिपाने और पुलिस की कार्रवाई से बचने के डर से किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।शुक्रवार की शाम किशोरी अपने घर से करीब 700 मीटर दूर झाड़ी के पास बंधी गाय को खोलने गई थी। गाय तक पहुंचने से पहले ही घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उसे मैदान से अगवा कर लिया और पास की झाड़ियों में ले गए। वहां आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत की और फिर उसकी हत्या कर दी। शाम को जब स्वजन किशोरी की तलाश में निकले, तो मैदान के पास सबसे पहले उसकी चप्पल और फिर छाता मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि किशोरी को घसीटकर झाड़ियों की ओर ले जाया गया था, जिस दौरान उसकी चप्पल और छाता गिर गए थे।पुलिस की पूरी टीम शुक्रवार की रात से ही घटनास्थल पर जांच में जुटी है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर दिलीप खलखो के नेतृत्व में पुलिस एक-एक बिंदु की गहराई से जांच कर रही है। घटनास्थल से पुलिस को अपराधियों की एक जोड़ी चप्पल भी मिली है। इसी चप्पल के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि किशोरी के गांव या आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनसे हत्यारों तक पहुंचने में मदद मांगी है और यह पता करने का अनुरोध किया है कि उस प्रकार की चप्पल गांव में कौन पहनता था।गौरतलब है कि गांव में इसी वर्ष 22 मई को भी एक 35 वर्षीय महिला का शव इसी प्रकार की स्थिति में मिला था। वह महिला भी शाम के समय शौच के लिए बाहर निकली थी और उसके साथ भी हैवानियत कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपी आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गिरफ्त में न आए उन हत्यारों ने ही किशोरी को भी अपना शिकार बना लिया हो। ग्रामीणों ने भी पुलिस को हरसंभव सहयोग देने का विश्वास दिलाया है।