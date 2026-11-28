झारखंड पुलिस ने राजधानी रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की संयुक्त टीम ने एक पिकअप वैन से करीब दो क्विंटल गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी और रांची पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। शुक्रवार देर रात तमाड़ थाना क्षेत्र के डोड़ेया मोड़ के पास वाहनों की घेराबंदी कर जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई। वैन में छिपाकर रखे गए कई प्लास्टिक पैकेटों से करीब दो क्विंटल गांजा बरामद हुआ।

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जांच में पता चला कि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पिकअप वैन पर ओडिशा का रजिस्ट्रेशन नंबर था। शुरुआती जांच के अनुसार, गांजे की यह खेप ओडिशा से लाई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान वैन के चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं।

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तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी एजेंसियां

रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने गांजे की बड़ी खेप बरामद होने की पुष्टि की है। पुलिस और एनसीबी की संयुक्त टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की खेप ओडिशा में किससे खरीदी गई थी और इसे रांची के अलावा किन इलाकों में पहुंचाया जाना था। इसके साथ ही तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।