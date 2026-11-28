झारखंड में शनिवार का दिन राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिहाज से काफी अहम रहा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं और विकास योजनाओं की सौगात दी। वहीं, स्थापना दिवस की तारीख बदलने के विरोध में आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया। पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी के विरोध में भाजयुमो ने लोकभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया। इसके अलावा लोजपा (रामविलास) ने अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं, प्रस्तावित परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर झामुमो के सांसदों और विधायकों की अहम बैठक हुई।

झारखंड स्थापना दिवस और हेमंत सोरेन सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची के खेलगांव स्थित स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया।

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अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक आदिवासी और मूलवासी विकास योजनाओं के लाभ से वंचित रहे, लेकिन अबुआ सरकार के गठन के बाद उनके हक और अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी से राज्य को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाने की अपील भी की।

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स्थापना दिवस की तारीख बदलने के विरोध में बंद

दूसरी ओर, राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को मनाए जाने के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया। संगठनों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। हालांकि, बंद का राज्यभर में व्यापक असर देखने को नहीं मिला।

पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में भाजयुमो का धरना

पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी का मामला भी राजनीतिक मुद्दा बना रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने लोकभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर पत्रकार की गिरफ्तारी और कथित प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई। गौरतलब है कि पत्रकार अभिषेक भारती ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। भाजयुमो ने इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए।

लोजपा (रामविलास) ने मनाया 26वां स्थापना दिवस

वहीं, लोजपा (रामविलास) ने विधायक जनार्दन पासवान के नेतृत्व में पार्टी का 26वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर संगठन की मजबूती, विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की गई।

परिसीमन पर झामुमो की अहम बैठक

दिन की सबसे अहम राजनीतिक गतिविधि प्रस्तावित परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झामुमो के सांसदों और विधायकों ने परिसीमन के संभावित प्रभावों पर विचार-विमर्श किया।

बैठक के बाद विधायक नलिन सोरेन ने स्पष्ट किया कि यदि परिसीमन में आदिवासी सीटों की संख्या बढ़ती है तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यदि आदिवासी सीटें घटाई जाती हैं तो झामुमो इसका पुरजोर विरोध करेगा। बैठक से स्पष्ट है कि परिसीमन का मुद्दा आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में अहम रहने वाला है।