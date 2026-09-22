झारखंड: धनबाद में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, रेलवे ने तेज किया मरम्मत कार्य; जायजा लेने पहुंचे डीआरएम

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धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र स्थित मधुबन रेल साइडिंग में कोयला लोड मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद रेलवे ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। मंगलवार को आद्रा रेल मंडल के डीआरएम मुकेश गुप्ता ने खानुडीह स्टेशन पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वे मधुबन रेल साइडिंग पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे और बीसीसीएल अधिकारियों से घटना तथा मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली।