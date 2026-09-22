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Hindi News ›   Jharkhand ›   DRM inspects site after goods train derails in Dhanbad; track repair work underway.

झारखंड: धनबाद में कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी, रेलवे ने तेज किया मरम्मत कार्य; जायजा लेने पहुंचे डीआरएम

Tue, 22 Sep 2026 05:41 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 22 Sep 2026 05:41 PM IST
सार

धनबाद के बाघमारा स्थित मधुबन रेल साइडिंग में कोयला लोड मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतरने के बाद रेलवे ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। आद्रा रेल मंडल के डीआरएम मुकेश गुप्ता ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली।
 

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DRM inspects site after goods train derails in Dhanbad; track repair work underway.
रेलवे ट्रैक दुरुस्त करते मजदूर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र स्थित मधुबन रेल साइडिंग में कोयला लोड मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद रेलवे ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। मंगलवार को आद्रा रेल मंडल के डीआरएम मुकेश गुप्ता ने खानुडीह स्टेशन पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वे मधुबन रेल साइडिंग पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे और बीसीसीएल अधिकारियों से घटना तथा मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली।
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रविवार को पटरी से उतरा था मालगाड़ी का चक्का
गौरतलब है कि रविवार को मधुबन रेल साइडिंग में कोयला लोड मालगाड़ी का एक चक्का पटरी से उतर गया था। घटना के बाद काफी मशक्कत कर मालगाड़ी को साइडिंग से हटाया गया। इसके चलते साइडिंग में रैक लोडिंग का काम प्रभावित हुआ है। वहीं, क्षतिग्रस्त रेल पटरी को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है।
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अधिकारियों के साथ मरम्मत कार्य की समीक्षा
डीआरएम के निरीक्षण के दौरान बीसीसीएल ब्लॉक-2 और बरोरा एरिया-1 के महाप्रबंधक समेत रेलवे के स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। डीआरएम ने अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के साथ साइडिंग में चल रहे मरम्मत और अन्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप काम पूरा करने के निर्देश दिए।

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बेपटरी होने की वजह बताने से इनकार
डीआरएम मुकेश गुप्ता ने कहा कि मधुबन रेल साइडिंग काफी महत्वपूर्ण है और यहां काम सुचारु रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे और बीसीसीएल आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि, मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारणों से जुड़े सवाल पर डीआरएम ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया।
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