झारखंड: कैशबैक का झांसा, फर्जी एपीके से मोबाइल हैक... साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की प्रारंभिक जांच में आरोपियों की साइबर ठगी में संलिप्तता सामने आई है। आरोपी फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल पे और फोनपे जैसी कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर लोगों से संपर्क करते थे। कैशबैक का लालच देकर वे ग्राहकों के खातों से रकम निकाल लेते थे।आरोपियों पर पीएम किसान योजना, बिजली बिल भुगतान और आरटीओ चालान के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार, फाइल डाउनलोड करते ही ठगों को मोबाइल तक पहुंच मिल जाती थी, जिसके बाद वे लोगों से पैसे ऐंठते थे।पुलिस के अनुसार, आरोपी एयरटेल पेमेंट बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर भी लोगों को निशाना बनाते थे। वे एयरटेल थैंक्स एप के जरिए कार्ड बंद होने की बात कहते और उसे दोबारा चालू कराने के नाम पर ग्राहकों से ठगी करते थे। पुलिस अब बरामद मोबाइल और सिम कार्ड की जांच कर यह पता लगा रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया।छापेमारी में साइबर थाना के निरीक्षक राकेश कुमार रवि और सोनारायठाढ़ी थाना प्रभारी रोहित दांगी शामिल रहे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।