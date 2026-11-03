झारखंड: दिवाली और छठ पर रेलवे ने बढ़ाए कोच, टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन शुरू

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अधिसूचना के अनुसार, हावड़ा-जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13015-13016) में एक अतिरिक्त सामान्य द्वितीय श्रेणी का कोच बढ़ाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन हावड़ा स्टेशन से यह अतिरिक्त कोच 4 से 14 नवंबर तक जोड़ेगा, जबकि जमालपुर स्टेशन से यह कोच 5 से 15 नवंबर तक ट्रेन में उपलब्ध रहेगा। इस अतिरिक्त कोच के शामिल होने के बाद कवि गुरु एक्सप्रेस 13 के बदले कुल 14 अत्याधुनिक एलएचबी कोचों के साथ अपनी यात्रा तय करेगी। इस बढ़ोतरी से इस मार्ग के यात्रियों को सीट पाने में काफी सहूलियत मिलेगी।हावड़ा-कटिहार-हावड़ा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13033-13034) में भी यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सामान्य डिब्बा जोड़ा जा रहा है। हावड़ा स्टेशन से यह ट्रेन 5 और 6 नवंबर को तथा कटिहार स्टेशन से 6 और 7 नवंबर को इस अतिरिक्त कोच के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। इस नए कोच के जुड़ने से यह ट्रेन 17 के स्थान पर कुल 18 कोचों के साथ पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे के इस फैसले से सीमांचल और बंगाल क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सीटें प्राप्त हो सकेंगी।त्योहार के अवसर पर झारखंड और बिहार राज्यों के बीच आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन को चालू किया गया है। यह विशेष ट्रेन साहिबगंज और कहलगांव के रास्ते होते हुए भागलपुर पहुंची और वहां से देवघर के लिए अपनी यात्रा पर रवाना हुई। अपनी वापसी की दिशा में भी यह ट्रेन इसी निर्धारित मार्ग से होकर टाटानगर लौटेगी। इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से संताल परगना, सुल्तानगंज तथा भागलपुर क्षेत्र के सभी रेल यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है।