झारखंड: दिवाली और छठ पर रेलवे ने बढ़ाए कोच, टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Tue, 03 Nov 2026 03:16 PM IST
सार
दिवाली और छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। पांच प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर और सामान्य द्वितीय श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया गया है। यह ट्रेन साहिबगंज, कहलगांव और भागलपुर के रास्ते चलेगी, जिससे झारखंड और बिहार के यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी।
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विस्तार
दिवाली और लोकआस्था के महापर्व छठ पर घर लौटने वाले रेल यात्रियों की भारी भीड़ तथा विभिन्न ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे ने व्यापक प्रबंध किए हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक तथा सुगम बनाने के लिए पांच प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़ रहा है। साथ ही, साहिबगंज तथा कहलगांव के रास्ते भागलपुर होकर टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। इससे यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा प्राप्त होगी।
कवि गुरु एक्सप्रेस में जुड़ेगा डिब्बा
अधिसूचना के अनुसार, हावड़ा-जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13015-13016) में एक अतिरिक्त सामान्य द्वितीय श्रेणी का कोच बढ़ाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन हावड़ा स्टेशन से यह अतिरिक्त कोच 4 से 14 नवंबर तक जोड़ेगा, जबकि जमालपुर स्टेशन से यह कोच 5 से 15 नवंबर तक ट्रेन में उपलब्ध रहेगा। इस अतिरिक्त कोच के शामिल होने के बाद कवि गुरु एक्सप्रेस 13 के बदले कुल 14 अत्याधुनिक एलएचबी कोचों के साथ अपनी यात्रा तय करेगी। इस बढ़ोतरी से इस मार्ग के यात्रियों को सीट पाने में काफी सहूलियत मिलेगी।
कटिहार एक्सप्रेस में कोच की बढ़ोतरी
हावड़ा-कटिहार-हावड़ा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13033-13034) में भी यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सामान्य डिब्बा जोड़ा जा रहा है। हावड़ा स्टेशन से यह ट्रेन 5 और 6 नवंबर को तथा कटिहार स्टेशन से 6 और 7 नवंबर को इस अतिरिक्त कोच के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। इस नए कोच के जुड़ने से यह ट्रेन 17 के स्थान पर कुल 18 कोचों के साथ पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे के इस फैसले से सीमांचल और बंगाल क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सीटें प्राप्त हो सकेंगी।
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टाटानगर देवघर स्पेशल का परिचालन शुरू
त्योहार के अवसर पर झारखंड और बिहार राज्यों के बीच आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन को चालू किया गया है। यह विशेष ट्रेन साहिबगंज और कहलगांव के रास्ते होते हुए भागलपुर पहुंची और वहां से देवघर के लिए अपनी यात्रा पर रवाना हुई। अपनी वापसी की दिशा में भी यह ट्रेन इसी निर्धारित मार्ग से होकर टाटानगर लौटेगी। इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से संताल परगना, सुल्तानगंज तथा भागलपुर क्षेत्र के सभी रेल यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है।
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कवि गुरु एक्सप्रेस में जुड़ेगा डिब्बा
अधिसूचना के अनुसार, हावड़ा-जमालपुर-हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13015-13016) में एक अतिरिक्त सामान्य द्वितीय श्रेणी का कोच बढ़ाया जा रहा है। रेलवे प्रशासन हावड़ा स्टेशन से यह अतिरिक्त कोच 4 से 14 नवंबर तक जोड़ेगा, जबकि जमालपुर स्टेशन से यह कोच 5 से 15 नवंबर तक ट्रेन में उपलब्ध रहेगा। इस अतिरिक्त कोच के शामिल होने के बाद कवि गुरु एक्सप्रेस 13 के बदले कुल 14 अत्याधुनिक एलएचबी कोचों के साथ अपनी यात्रा तय करेगी। इस बढ़ोतरी से इस मार्ग के यात्रियों को सीट पाने में काफी सहूलियत मिलेगी।
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कटिहार एक्सप्रेस में कोच की बढ़ोतरी
हावड़ा-कटिहार-हावड़ा एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13033-13034) में भी यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सामान्य डिब्बा जोड़ा जा रहा है। हावड़ा स्टेशन से यह ट्रेन 5 और 6 नवंबर को तथा कटिहार स्टेशन से 6 और 7 नवंबर को इस अतिरिक्त कोच के साथ अपने गंतव्य के लिए रवाना होगी। इस नए कोच के जुड़ने से यह ट्रेन 17 के स्थान पर कुल 18 कोचों के साथ पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे के इस फैसले से सीमांचल और बंगाल क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सीटें प्राप्त हो सकेंगी।
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टाटानगर देवघर स्पेशल का परिचालन शुरू
त्योहार के अवसर पर झारखंड और बिहार राज्यों के बीच आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की सुविधा के लिए टाटानगर-देवघर स्पेशल ट्रेन को चालू किया गया है। यह विशेष ट्रेन साहिबगंज और कहलगांव के रास्ते होते हुए भागलपुर पहुंची और वहां से देवघर के लिए अपनी यात्रा पर रवाना हुई। अपनी वापसी की दिशा में भी यह ट्रेन इसी निर्धारित मार्ग से होकर टाटानगर लौटेगी। इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन से संताल परगना, सुल्तानगंज तथा भागलपुर क्षेत्र के सभी रेल यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है।