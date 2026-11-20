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वहीं, पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम, जमशेदपुर प्रशासन ने एहतियातन जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी विद्यालयों में कक्षा पांचवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को आज स्थगित रखने का आदेश जारी किया है।पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा चक्रवात अकवान आज दोपहर आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के गोपालपुर-पुरी के बीच तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। चक्रवात के प्रभाव से जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश और सर्द हवाओं के चलते जमशेदपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री कम होकर 28.3 और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर, साकची, मानगो, कदमा और टेल्को जैसे इलाकों में अचानक बारिश होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। ठंडी हवा चलने से दोपहिया वाहन चालकों को खासी कंपकंपी का अहसास हुआ। दूसरी ओर, लगातार हो रही बारिश ने बागबेड़ा, जुगसलाई, शास्त्रीनगर और रामजनम नगर जैसे निचले इलाकों के निवासियों की चिंता बढ़ा दी है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 नवंबर को भी कोल्हान में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 22 नवंबर को कोहरे के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इसके बाद 23 नवंबर को दक्षिणी जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 24 और 25 नवंबर से आसमान साफ हो जाएगा। चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है।