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रोजगार मेले में तकनीकी कार्यों, मशीन संचालन और सुरक्षा सेवाओं से संबंधित कई पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें वेल्डर, फिटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, पाइपलाइन फिटर, कोर एवं मोल्डर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, बोरिंग मशीन ऑपरेटर तथा आर्गन वेल्डर के पद शामिल हैं। इसके अलावा ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मैकेनिक हेल्पर, फील्ड टेक्निशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वर्कशॉप सुपरवाइजर और स्वीपर के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। सुरक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर और गनमैन के पदों पर भर्ती का विकल्प रहेगा।उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर पीजीटी वर्ग में इतिहास, जीवविज्ञान, गणित और भौतिकी विषयों के शिक्षकों का चयन किया जाएगा। वहीं टीजीटी वर्ग के अंतर्गत भौतिकी, हिंदी और संस्कृत विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में आईएमओ और आईसीयू प्रभारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्तीय सेवा क्षेत्र में एलआईसी बीमा सखी और एलआईसी बीमा सलाहकार के पदों पर भी अवसर मिलेंगे। चुने गए अभ्यर्थियों का वेतनमान उनकी शैक्षणिक योग्यता, संबंधित पद और अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा।अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो के सहायक निदेशक प्रत्यूष शेखर ने जानकारी दी कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का नियोजनालय में निबंधन होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों ने अभी तक अपना निबंधन नहीं कराया है, वे झारखंड नियोजन पोर्टल www.jharniyojan.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को नियोजनालय निबंधन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्रों और अंकपत्रों की छायाप्रति, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अपना अद्यतन बायोडाटा साथ लेकर आना होगा। नियोजनालय ने योग्य युवाओं से समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।