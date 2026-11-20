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विद्यालय परिसर में छात्र के साथ अमर्यादित व्यवहार और पिटाई करने के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक सुयश आनंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने 19 नवंबर को इस संबंध में औपचारिक कार्यालय आदेश जारी करते हुए शिक्षक को विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दिया है। शिक्षक सुयश आनंद मूल रूप से उत्क्रमित उच्च विद्यालय, चांदडीह में पदस्थापित हैं और वर्तमान समय में मोहनपुर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, झारखंडी में प्रतिनियोजित थे।