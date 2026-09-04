झारखंड: मोरहाबादी मैदान में गूंजा जय श्रीकृष्ण का जयघोष, सीएम हेमंत ने किया दही हांडी प्रतियोगिता का शुभारंभ

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राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन समिति, रांची की ओर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और सभी के सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना की।