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झारखंड में पहले दोनों बेटों ने तोड़ा दम, फिर मां की भी गई जान; रामगढ़ में तीन मौतों से उठे सवाल

Fri, 04 Sep 2026 03:37 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Fri, 04 Sep 2026 03:37 PM IST
सार

झारखंड के रामगढ़ में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। भुरकुंडा के पाली गांव में मां और उनके दो बेटों की कुछ ही समय के अंतराल में मौत हुई है। प्रारंभिक जानकारी में मलेरिया और टाइफाइड की बात सामने आई है, जबकि मौत की असली वजह जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। पढ़ें पूरी खबर

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Tragedy strikes a single family: mother and two sons pass away; investigation to reveal whether illness
घटना की सूचना मिलने पर पीड़ित के घर पहुंचे ग्रामीण

विस्तार
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झारखंड के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में मां संगीता और उनके दो बेटे रामकिशुन व साहिल शामिल हैं। कुछ ही समय के अंतराल में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सबसे पहले परिवार के एक बेटे की तबीयत खराब हुई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान मलेरिया और टाइफाइड होने की बात सामने आने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि चिकित्सकीय उपचार के साथ परिजनों ने बीमारी ठीक होने के लिए झाड़-फूंक का भी सहारा लिया। इसी दौरान परिवार के दूसरे सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ती चली गई।

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कुछ ही समय बाद दोनों बेटों की हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक के बाद एक दोनों बेटों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजन इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि मां संगीता की तबीयत भी अचानक बेहद गंभीर हो गई।

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देर रात इलाज के दौरान संगीता ने भी दम तोड़ दिया
संगीता की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें रामगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें रांची स्थित रिम्स लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। हालांकि, देर रात इलाज के दौरान संगीता ने भी दम तोड़ दिया।

मां समेत दोनों बेटों की मौत के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, बड़ी संख्या में लोग मृतकों के घर पहुंचने लगे। पूरे गांव में शोक का माहौल है।

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चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा
एक ही परिवार के तीन सदस्यों की लगातार मौत ने घटना को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी में मलेरिया और टाइफाइड की बात सामने आ रही है, लेकिन तीन लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं हैं।

हालांकि, बीमारी ही मौत की वजह थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, यह जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।फिलहाल स्थानीय स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। तीन मौतों ने पूरे पाली गांव को झकझोर कर रख दिया है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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