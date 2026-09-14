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झारखंड: हथियार के बल पर युवक का अपहरण, 2 घंटे में पुलिस ने छुड़ाया; नग्न हालत में मिला पीड़ित

Mon, 14 Sep 2026 02:57 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से रविवार देर रात हथियारों के बल पर अगवा किए गए युवक को पुलिस ने करीब दो घंटे के भीतर नगड़ी इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। परिजनों की सूचना के बाद एसएसपी राकेश रंजन ने विशेष टीम गठित की, जिसने नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा के नेतृत्व में तकनीकी और खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की।

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ranchi kadru kidnapping youth rescued in two hours nagri police
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने हथियारों के बल पर अगवा किए गए एक युवक को महज दो घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। युवक का अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके से रविवार देर रात अपहरण किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और विशेष टीम ने नगड़ी इलाके में घेराबंदी कर युवक को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने युवक को अपनी सुरक्षा में लेने के बाद इलाज और देखभाल के लिए भेज दिया।

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कडरू इलाके से देर रात हथियार के बल पर अपहरण

घटना रविवार देर रात करीब एक बजे की बताई जा रही है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के कडरू इलाके में हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों के एक गुट ने युवक को जबरन अगवा कर लिया। घटना के बाद युवक के परिजन घबराए हुए पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बिना समय गंवाए विशेष टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी सूचना तंत्र और खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध ठिकानों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तत्काल छापेमारी भी की।

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नगड़ी में घेराबंदी कर युवक को छुड़ाया

पुलिस की विशेष टीम ने घटना के करीब दो घंटे के भीतर नगड़ी इलाके में घेराबंदी कर दी। तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध स्थान पर दबिश दी और वहां से अपहृत युवक को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और तत्काल अपनी सुरक्षा में ले लिया।

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अधिकारियों के अनुसार युवक को इलाज और जरूरी देखभाल के लिए भेजा गया है। पुलिस अब अपहरण में शामिल आरोपियों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। रांची पुलिस ने इससे पहले सात सितंबर को भी विधायक जनार्दन पासवान के बेटे के अपहरण के मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे करीब दो घंटे में बरामद किया था।

नग्न अवस्था में मिला युवक, मारपीट का भी आरोप

पुलिस टीम जब उस स्थान पर पहुंची जहां युवक को रखा गया था, तो वहां की स्थिति चौंकाने वाली थी। पुलिस के अनुसार, अपहृत युवक नग्न अवस्था में पड़ा मिला। उसके साथ अपहरणकर्ताओं ने मारपीट की थी।


यह भी जानकारी सामने आई है कि बदमाशों ने युवक की नग्न अवस्था में वीडियो बनाई थी। आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने उसके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया। पुलिस ने युवक को तत्काल उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल भेज दिया है।
पुलिस अब अपहरण की वजह, आरोपियों की पहचान और घटना में इस्तेमाल हथियारों समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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