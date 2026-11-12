झारखंड: बाहा पड़हा जतरा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, राम मंदिर चौक से जोड़ा पुल तक वाहनों की नो एंट्री
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Thu, 12 Nov 2026 08:24 PM IST
सार
रांची में 14 नवंबर को आयोजित होने वाले पारंपरिक बाहा पड़हा जतरा पूजा महोत्सव को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। कांके रोड स्थित जतरा टांड़ में होने वाले आयोजन के मद्देनजर दोपहर एक बजे से रात आठ बजे तक राम मंदिर चौक से जोड़ा पुल के बीच ऑटो, टोटो और मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।
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विस्तार
राजधानी में 14 नवंबर को होने वाले पारंपरिक बाहा पड़हा जतरा पूजा महोत्सव को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। कांके रोड स्थित मिसिर गोंचा के जतरा टांड़ में इस महोत्सव का आयोजन होना है। श्रद्धालुओं की भीड़ और कार्यक्रमों की सुगमता को देखते हुए पुलिस ने शहर के यातायात में व्यापक फेरबदल किया है। पुलिस प्रशासन ने विभिन्न प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
नो एंट्री और मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध
यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार 14 नवंबर की दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक विशेष पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। इस समयावधि के दौरान राम मंदिर चौक से लेकर जोड़ा पुल के बीच ऑटो, टोटो तथा सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। हालांकि पुलिस ने एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। स्थिति की आवश्यकता और सड़क पर वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस इस मार्ग पर सामान्य चारपहिया वाहनों के आवागमन को भी रोक सकती है।
वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था
शहर के प्रमुख क्षेत्रों से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले तथा वहां से लौटने वाले चालकों के लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। कांके रिंग रोड की दिशा से शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर आने वाले सभी वाहन बोड़ेया रोड, अंतू चौक और करमटोली चौक होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार राम मंदिर चौक, रातू चौक तथा मोरहाबादी मैदान की तरफ से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले चारपहिया वाहनों को करमटोली चौक, अंतू चौक और बोड़ेया रोड के रास्ते जाना होगा। यातायात पुलिस आवश्यकता के अनुसार मौके की स्थिति देखकर अन्य रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही को रोक सकती है अथवा मार्ग में बदलाव कर सकती है।
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आम जनता से सहयोग का आग्रह
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि 14 नवंबर को वे निर्धारित मार्गों पर अनावश्यक रूप से अपने चारपहिया वाहन निकालने से बचें। इसके साथ ही पुलिस ने चालकों को सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क न करने का निर्देश दिया है, ताकि यातायात बाधित न हो। पुलिस प्रशासन ने सभी चालकों से रूट डायवर्जन के नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का अनुरोध किया है।
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नो एंट्री और मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध
यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार 14 नवंबर की दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक विशेष पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। इस समयावधि के दौरान राम मंदिर चौक से लेकर जोड़ा पुल के बीच ऑटो, टोटो तथा सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। हालांकि पुलिस ने एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। स्थिति की आवश्यकता और सड़क पर वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस इस मार्ग पर सामान्य चारपहिया वाहनों के आवागमन को भी रोक सकती है।
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वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था
शहर के प्रमुख क्षेत्रों से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले तथा वहां से लौटने वाले चालकों के लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। कांके रिंग रोड की दिशा से शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर आने वाले सभी वाहन बोड़ेया रोड, अंतू चौक और करमटोली चौक होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार राम मंदिर चौक, रातू चौक तथा मोरहाबादी मैदान की तरफ से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले चारपहिया वाहनों को करमटोली चौक, अंतू चौक और बोड़ेया रोड के रास्ते जाना होगा। यातायात पुलिस आवश्यकता के अनुसार मौके की स्थिति देखकर अन्य रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही को रोक सकती है अथवा मार्ग में बदलाव कर सकती है।
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आम जनता से सहयोग का आग्रह
यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि 14 नवंबर को वे निर्धारित मार्गों पर अनावश्यक रूप से अपने चारपहिया वाहन निकालने से बचें। इसके साथ ही पुलिस ने चालकों को सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क न करने का निर्देश दिया है, ताकि यातायात बाधित न हो। पुलिस प्रशासन ने सभी चालकों से रूट डायवर्जन के नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का अनुरोध किया है।