झारखंड: बाहा पड़हा जतरा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, राम मंदिर चौक से जोड़ा पुल तक वाहनों की नो एंट्री

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यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार 14 नवंबर की दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक विशेष पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। इस समयावधि के दौरान राम मंदिर चौक से लेकर जोड़ा पुल के बीच ऑटो, टोटो तथा सभी प्रकार के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी। हालांकि पुलिस ने एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। स्थिति की आवश्यकता और सड़क पर वाहनों के दबाव को देखते हुए पुलिस इस मार्ग पर सामान्य चारपहिया वाहनों के आवागमन को भी रोक सकती है।शहर के प्रमुख क्षेत्रों से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले तथा वहां से लौटने वाले चालकों के लिए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। कांके रिंग रोड की दिशा से शहर के अंदरूनी हिस्सों की ओर आने वाले सभी वाहन बोड़ेया रोड, अंतू चौक और करमटोली चौक होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार राम मंदिर चौक, रातू चौक तथा मोरहाबादी मैदान की तरफ से कांके रिंग रोड की ओर जाने वाले चारपहिया वाहनों को करमटोली चौक, अंतू चौक और बोड़ेया रोड के रास्ते जाना होगा। यातायात पुलिस आवश्यकता के अनुसार मौके की स्थिति देखकर अन्य रास्तों पर भी वाहनों की आवाजाही को रोक सकती है अथवा मार्ग में बदलाव कर सकती है।यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि 14 नवंबर को वे निर्धारित मार्गों पर अनावश्यक रूप से अपने चारपहिया वाहन निकालने से बचें। इसके साथ ही पुलिस ने चालकों को सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क न करने का निर्देश दिया है, ताकि यातायात बाधित न हो। पुलिस प्रशासन ने सभी चालकों से रूट डायवर्जन के नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने का अनुरोध किया है।