झारखंड: रेलवे का बड़ा फैसला, रांची में रविवार व राष्ट्रीय अवकाश पर भी रात आठ बजे तक टिकट बुकिंग

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दक्षिण पूर्व रेलवे का रांची मंडल इस विस्तारित सुविधा को प्रायोगिक आधार पर शुरू कर रहा है। यह व्यवस्था 15 नवंबर 2026 से तीन महीने की अवधि के लिए लागू की जाएगी। निर्धारित तिथि से पीआरएस काउंटर के विस्तारित समय का लाभ यात्रियों को मिलने लगेगा। रेलवे की इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट आरक्षण कराने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से टिकट आरक्षण की सुविधा को पहले से अधिक सुलभ और आसान बनाने का प्रयास किया गया है।वर्तमान व्यवस्था के तहत रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में रांची आरक्षण कार्यालय के सभी पीआरएस काउंटर दोपहर दो बजे तक ही संचालित होते थे। इस कारण छुट्टी के दिनों में टिकट आरक्षण कराने के लिए यात्रियों के पास सीमित समय ही उपलब्ध रहता था। नई व्यवस्था लागू होने से एक काउंटर का संचालन समय छह घंटे बढ़ गया है। अब यात्री रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी रात आठ बजे तक आसानी से अपना टिकट आरक्षित करा सकेंगे।