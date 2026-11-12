झारखंड में खौफनाक वारदात! हड़िया बेचने गई महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने शव के साथ की अमानवीय हरकत

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मृतका की पहचान 46 वर्षीय विश्वासी सोय के रूप में हुई है। वहीं, हत्या का आरोपी 54 वर्षीय पौलुश मुंडा रिश्ते में मृतका का जेठ बताया जा रहा है।गांव के समीप मंगलवार को एक मेले का आयोजन था। मृतका विश्वासी सोय, आरोपी पौलुश मुंडा की पत्नी के साथ मेले में स्थानीय पेय हड़िया बेचने गई थी। शाम के समय पौलुश दोनों महिलाओं के हड़िया के बर्तन बाहंगी में लेकर घर वापस आ गया। वह गांव के अन्य लोगों के साथ बैठकर मदिरापान करने लगा।देर रात तक चले इस दौर के बाद बाकी ग्रामीण घर चले गए, लेकिन विश्वासी वहीं रुकी रही। इसी दौरान, किसी बात को लेकर विश्वासी और पौलुश के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद काफी उग्र रूप ले बैठा। उत्तेजित पौलुश ने पास में रखे धारदार हथियार से विश्वासी पर जानलेवा हमला कर दिया। भीषण प्रहार के कारण विश्वासी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को अपने घर के बाहर फेंक दिया और उसके शरीर के कई अंगों से मांस के टुकड़े काटकर अलग कर दिए।बुधवार सुबह जब ग्रामीणों ने घर के बाहर महिला का क्षत-विक्षत शव देखा, तो गांव में हड़कंप मच गया। शव की दुर्दशा देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ग्रामीणों ने वीभत्स घटना की सूचना दलभंगा ओपी पुलिस को दी। ओपी प्रभारी नरसिंह मुंडा पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपी पौलुश मुंडा की तलाश में अभियान चलाया। देर शाम इलाके की घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। मृतका के पति निर्मल सोय के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।गुरुवार को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला स्थित अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। दलभंगा ओपी प्रभारी नरसिंह मुंडा ने बताया कि मृतका के पति के बयान पर आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में आपसी विवाद के बाद हत्या और शव से मांस काटने की बात सामने आई है। मांस पकाने की चर्चा की पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।