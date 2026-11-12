झारखंड: कल से नहाय-खाय के साथ शुरू होगा छठ महापर्व, रांची के 72 घाटों पर तैयारी पूरी; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा। इसे लेकर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है। छठ व्रती अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। सूप, दउरा, नारियल, फल और अन्य पूजन सामग्रियों से बाजार सज गए हैं। घरों से लेकर बाजारों तक छठ गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। चार दिवसीय महापर्व को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं।

छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर घर और पूजा स्थल की साफ-सफाई करते हैं। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से पारंपरिक प्रसाद तैयार किया जाता है। नहाय-खाय के दिन अरवा चावल का भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाने की परंपरा है। पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ तैयार भोजन भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करने के बाद व्रती ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो जाती है।

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इधर, बाजार में महंगाई का असर भी दिख रहा है। रांची में बांस से बने सूप की कीमत 300 से 400 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि नारियल 100 से 150 रुपये जोड़ा बिक रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पूजन सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, महंगाई के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है।

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वहीं, छठ महापर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हैं। राजधानी के 72 छठ घाटों पर साफ-सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ विभिन्न निजी संस्थाएं भी घाटों को तैयार करने में जुटी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी घाटों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, पेट्रोलिंग वाहन लगातार गश्त करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा।