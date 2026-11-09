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झारखंड: पदमपुर में 129 साल पुरानी परंपरा से मां काली की तांत्रिक पूजा शुरू, छह दिनों में जुटेंगे हजारों भक्त

Mon, 09 Nov 2026 11:06 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झारखंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झारखंड Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 09 Nov 2026 11:06 AM IST
सार

झारखंड के खरसावां स्थित ऐतिहासिक पदमपुर में मां काली की 129 साल पुरानी तांत्रिक पूजा शुरू हो गई है। छह दिवसीय काली मेले का आयोजन 9 से 14 नवंबर तक होगा। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

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खरसावां स्थित ऐतिहासिक पदमपुर मंदिर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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ऐतिहासिक पदमपुर (तेलासाही) में 129 वर्षों से चली आ रही मां काली की पारंपरिक तांत्रिक पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शुरू हो चुकी है। रविवार रात तांत्रिक विधि-विधान का पालन करते हुए मां की पूजा-अर्चना आरंभ की गई। मंदिर परिसर में मां काली की अत्यंत भव्य और आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा समिति ने संपूर्ण मंदिर परिसर को बेहद आकर्षक ढंग से सजाया है। मंदिर में की गई विशेष विद्युत सज्जा श्रद्धालुओं के मन को मोह रही है और इससे पूरे परिसर की अलौकिक छटा देखते ही बन रही है।
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तांत्रिक विधि-विधान की 129 साल पुरानी परंपरा
पदमपुर में मां काली की पूजा-अर्चना का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। यहां वर्ष 1897 से निरंतर पारंपरिक तांत्रिक विधि-विधान के अनुसार ही पूजा आयोजित की जा रही है। लगभग 129 वर्षों से चली आ रही इस ऐतिहासिक परंपरा के कारण पदमपुर का यह मां काली मंदिर संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र के सबसे प्रमुख आस्था केंद्रों में गिना जाता है। कोल्हान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल होने की वजह से श्रद्धालुओं की इस पवित्र स्थल के प्रति गहरी आस्था बनी हुई है।
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छह दिवसीय मेले का शुभारंभ और विसर्जन
मुख्य पूजा के पश्चात सोमवार, 9 नवंबर की सुबह से यहां छह दिवसीय प्रसिद्ध काली मेले की शुरुआत हो रही है। मेले को लेकर पूरे पदमपुर क्षेत्र में भारी उत्साह का माहौल है। छह दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक मेले का आयोजन 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 14 नवंबर की शाम चार बजे पूर्ण तांत्रिक विधि-विधान के साथ मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही इस छह दिवसीय अनुष्ठान और मेले का शांतिपूर्ण समापन होगा।

तीन राज्यों से जुटेंगे 80 हजार श्रद्धालु
मां काली के दर्शन करने तथा पूजा-अर्चना में भाग लेने के लिए हर वर्ष केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि संपूर्ण झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु पदमपुर पहुंचते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इस वर्ष भी मेले और पूजा में 70 से 80 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना जताई गई है
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