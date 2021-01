उपद्रवियों ने जबरन रोका झारखंड के सीएम का काफिला, सुरक्षा में लगा पुलिस इंस्पेक्टर घायल

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को सोमवार देर शाम कुछ उपद्रवियों ने जबरन रोकने की कोशिश की। इस दौरान उपद्रवियों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के अनुसार रास्ते से भीड़ हटाने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। एसएसपी ने कहा कि अराजकता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Some miscreants stopped traffic movement & CM's carcade this evening. When police tried to clear the route, a minor mishap also took place. A police inspector is injured. We taking strong action. Those responsible for chaos will be booked: Ranchi SSP Surendra Kumar Jha