झारखंड: जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन में आर-पार, गिरफ्तारी नहीं हुई तो राज्यभर में आंदोलन की चेतावनी

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डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो और पुलिस एसोसिएशन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बरवाअड्डा थाना प्रभारी के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में पुलिस एसोसिएशन ने विधायक से 24 घंटे के भीतर माफी मांगने की अपील की थी। हालांकि, विधायक ने एसोसिएशन की मांग को स्वीकार नहीं किया और सोशल मीडिया के माध्यम से माफी नहीं मांगने की बात कही।