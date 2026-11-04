झारखंड: प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सात IAS अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना

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अधिकारियों को मिलीं नई पदस्थापनाएं

अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग के पद पर अनुप गर्ग को पदस्थापित किया गया है। वहीं, अवर सचिव वित्त विभाग के रूप में सिद्धांत कुमार की तैनाती की गई है। अवर सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का प्रभार आनंद शर्मा को मिला है। विज्ञापन



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इसके अतिरिक्त, अवर सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर नाजिश उमर अंसारी को नियुक्त किया गया है। अवर सचिव ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी हिमांशु लाल को मिली है। अवर सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर दीप्ति रोहिला की तैनाती हुई है, जबकि अवर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में कृति कामना को पदस्थापित किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इन तैनातियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग के पद पर अनुप गर्ग को पदस्थापित किया गया है। वहीं, अवर सचिव वित्त विभाग के रूप में सिद्धांत कुमार की तैनाती की गई है। अवर सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का प्रभार आनंद शर्मा को मिला है।इसके अतिरिक्त, अवर सचिव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पद पर नाजिश उमर अंसारी को नियुक्त किया गया है। अवर सचिव ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी हिमांशु लाल को मिली है। अवर सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर दीप्ति रोहिला की तैनाती हुई है, जबकि अवर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के रूप में कृति कामना को पदस्थापित किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इन तैनातियों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

झारखंड सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से बुधवार रात इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी अधिकारियों की यह नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नई जिम्मेदारी मिलने से पूर्व ये सभी सात अधिकारी पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत थे।