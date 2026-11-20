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जमाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में टाटा स्टील को बाजार फीस के भुगतान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इस नोटिस को स्वीकार करने के बजाय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। वर्ष 2017 के बाद से टाटा स्टील की ओर से बाजार फीस का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद जमाडा प्रबंधन बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।टाटा स्टील पर बकाया बाजार फीस की सटीक और वास्तविक राशि का निर्धारण करने के लिए जमाडा प्रबंधन एक स्वतंत्र ऑडिटर बहाल करेगा। नियुक्त ऑडिटर संबंधित अवधि के दौरान टाटा स्टील के कुल कारोबार और उसके अनुसार देय बाजार फीस का विस्तृत आकलन करेगा। ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही कुल देय बकाया राशि तय की जाएगी। इसके उपरांत प्राधिकार प्रबंधन नियमानुसार वसूली की अगली कानूनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगा।फिलहाल जमाडा को बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और आईओसी जैसी प्रमुख कंपनियों से नियमित रूप से बाजार फीस प्राप्त हो रही है। यदि टाटा स्टील से भी इस विशाल बकाया राशि की वसूली हो जाती है, तो प्राधिकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी के अनुसार, यह बकाया राशि प्राप्त होने से जमाडा के कर्मचारियों के वेतन बैकलॉग और अन्य पावनाओं के भुगतान में सीधी मदद मिलेगी। इससे लंबे समय से अपने वैध भुगतानों की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह भुगतान बकाया राशि के अंतिम आकलन और वास्तविक वसूली की सफलता पर ही पूरी तरह निर्भर करेगा।