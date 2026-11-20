झारखंड उच्च न्यायालय: टाटा स्टील की याचिका खारिज, जमाडा को 50 करोड़ बकाया मिलने की उम्मीद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 20 Nov 2026 01:31 PM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट ने बाजार फीस से जुड़े मामले में टाटा स्टील की रिट याचिका खारिज कर दी है। इससे जमाडा को कंपनी से 40-50 करोड़ रुपये की बकाया फीस वसूली की उम्मीद जगी है। हालांकि, कोर्ट ने टाटा स्टील को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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विस्तार
झारखंड उच्च न्यायालय ने टाटा स्टील द्वारा बाजार फीस से संबंधित कारण बताओ नोटिस को दी गई चुनौती वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस निर्णय से झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (जमाडा) को बड़ी राहत मिली है। प्राधिकार प्रबंधन को कंपनी से वर्षों से बकाया चल रही 40 से 50 करोड़ रुपये की बाजार फीस की वसूली होने की मजबूत उम्मीद जगी है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कंपनी को राहत देते हुए संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष और आपत्तियां रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
याचिका खारिज होने से वसूली की उम्मीद बढ़ी
जमाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में टाटा स्टील को बाजार फीस के भुगतान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इस नोटिस को स्वीकार करने के बजाय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। वर्ष 2017 के बाद से टाटा स्टील की ओर से बाजार फीस का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद जमाडा प्रबंधन बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
ऑडिटर करेगा बकाया राशि का वास्तविक आकलन
टाटा स्टील पर बकाया बाजार फीस की सटीक और वास्तविक राशि का निर्धारण करने के लिए जमाडा प्रबंधन एक स्वतंत्र ऑडिटर बहाल करेगा। नियुक्त ऑडिटर संबंधित अवधि के दौरान टाटा स्टील के कुल कारोबार और उसके अनुसार देय बाजार फीस का विस्तृत आकलन करेगा। ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही कुल देय बकाया राशि तय की जाएगी। इसके उपरांत प्राधिकार प्रबंधन नियमानुसार वसूली की अगली कानूनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगा।
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कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की जगी आस
फिलहाल जमाडा को बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और आईओसी जैसी प्रमुख कंपनियों से नियमित रूप से बाजार फीस प्राप्त हो रही है। यदि टाटा स्टील से भी इस विशाल बकाया राशि की वसूली हो जाती है, तो प्राधिकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी के अनुसार, यह बकाया राशि प्राप्त होने से जमाडा के कर्मचारियों के वेतन बैकलॉग और अन्य पावनाओं के भुगतान में सीधी मदद मिलेगी। इससे लंबे समय से अपने वैध भुगतानों की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह भुगतान बकाया राशि के अंतिम आकलन और वास्तविक वसूली की सफलता पर ही पूरी तरह निर्भर करेगा।
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याचिका खारिज होने से वसूली की उम्मीद बढ़ी
जमाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 में टाटा स्टील को बाजार फीस के भुगतान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने इस नोटिस को स्वीकार करने के बजाय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। वर्ष 2017 के बाद से टाटा स्टील की ओर से बाजार फीस का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद जमाडा प्रबंधन बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
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ऑडिटर करेगा बकाया राशि का वास्तविक आकलन
टाटा स्टील पर बकाया बाजार फीस की सटीक और वास्तविक राशि का निर्धारण करने के लिए जमाडा प्रबंधन एक स्वतंत्र ऑडिटर बहाल करेगा। नियुक्त ऑडिटर संबंधित अवधि के दौरान टाटा स्टील के कुल कारोबार और उसके अनुसार देय बाजार फीस का विस्तृत आकलन करेगा। ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत आकलन रिपोर्ट के आधार पर ही कुल देय बकाया राशि तय की जाएगी। इसके उपरांत प्राधिकार प्रबंधन नियमानुसार वसूली की अगली कानूनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगा।
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कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की जगी आस
फिलहाल जमाडा को बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल और आईओसी जैसी प्रमुख कंपनियों से नियमित रूप से बाजार फीस प्राप्त हो रही है। यदि टाटा स्टील से भी इस विशाल बकाया राशि की वसूली हो जाती है, तो प्राधिकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। प्रबंध निदेशक प्रेम कुमार तिवारी के अनुसार, यह बकाया राशि प्राप्त होने से जमाडा के कर्मचारियों के वेतन बैकलॉग और अन्य पावनाओं के भुगतान में सीधी मदद मिलेगी। इससे लंबे समय से अपने वैध भुगतानों की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि यह भुगतान बकाया राशि के अंतिम आकलन और वास्तविक वसूली की सफलता पर ही पूरी तरह निर्भर करेगा।