झारखंड: अलकतरा घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दस्तावेज जुटाने में पूरी उम्र निकाल देती हैं जांच एजेंसियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वर्ष 1997 में एकीकृत बिहार के दौरान उजागर हुए इस अलकतरा घोटाले में तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन सहित कुल 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में फैसले का इंतजार करते-करते 12 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी बचे 20 लोगों पर आज भी मुकदमा चल रहा है।जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत से दो मामलों के रिकॉर्ड तलब किए हैं। सुनवाई के दौरान जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह दलील दी कि कई मामलों में गवाह अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं, तो अदालत ने इस पर गहरी असंतुष्टि प्रकट की।