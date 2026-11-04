झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 14 साल बाद मिला न्याय! तीन जूनियर इंजीनियरों को पिछली तिथि से प्रमोशन का आदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह आगामी आदेशों के तहत तीनों याचिकाकर्ताओं रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार को 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करे। इसके साथ ही सभी परिणामी वित्तीय एवं अन्य लाभ भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 12 सप्ताह के भीतर औपचारिक आदेश जारी करने की समयसीमा तय की है।सुनवाई के दौरान विभाग ने सीबीआई जांच लंबित होने, वर्ष 2016 की नई नियमावली और अन्य वित्तीय नियमों का हवाला देकर प्रोन्नति देने से इंकार किया था, जिसे उच्च न्यायालय ने गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि वर्ष 2012 में जब ये इंजीनियर प्रोन्नति के योग्य हुए थे, तब न तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू हुई थी और न ही चार्जशीट दाखिल हुई थी। लिहाजा, बाद के नियमों या प्रारंभिक जांच का हवाला देकर उनके अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। अदालत ने 2012 से सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति के पश्चात कार्यपालक अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर भी नियमानुसार विचार का निर्देश दिया है।