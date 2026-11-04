झारखंड: प्रदेश के सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरे, हाईकोर्ट ने 20 नवंबर तक टेंडर फाइनल करने का दिया आदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने इस महत्वपूर्ण जनहित मामले की सुनवाई की। अदालत के समक्ष महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया के तहत टेक्निकल बीड 3 नवंबर को खोली जा चुकी है और इसका मूल्यांकन तेजी से किया जा रहा है।हालांकि, पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने 20 नवंबर तक हर हाल में टेंडर को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया, ताकि पुलिस थानों के भीतर होने वाली गतिविधियों पर डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा सके।साल 2024 के चुनाव में इचागढ़ से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी रहे तरुण महतो को 19 नवंबर 2025 की रात पुलिस थाने ले जाकर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया था। तरुण महतो की पत्नी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश जेल अधीक्षक की रिपोर्ट को हलफनामे के साथ कोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का सख्त निर्देश दिया है।