फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   dj-sandeep-pramanik-murder-case-jharkhand-high-court-summons-ranchi-ssp

झारखंड: डीजे संदीप मर्डर केस में कई साक्ष्य नजरअंदाज, हाईकोर्ट ने जताया असंतोष

Wed, 04 Nov 2026 05:28 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 05:28 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रामाणिक हत्याकांड की जांच में गंभीर खामियां मिलने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने रांची के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जांच में हुई त्रुटियों की विस्तृत रिपोर्ट 30 नवंबर तक सौंपने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
dj-sandeep-pramanik-murder-case-jharkhand-high-court-summons-ranchi-ssp
झारखंड उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड उच्च न्यायालय ने कडरू रोड स्थित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रामाणिक हत्याकांड मामले में पुलिस जांच पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए रांची के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस हाई-प्रोफाइल मामले के अनुसंधान में कई गंभीर खामियां रहीं और कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया।
विज्ञापन


मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने रांची के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल के दौरान पेश किए गए सभी साक्ष्यों के रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन करें।
विज्ञापन


जांच में खामियों पर विस्तृत रिपोर्ट के निर्देश
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुलिस जांच में हुई हर एक त्रुटि की पूरी रिपोर्ट 30 नवंबर तक अदालत को सौंपी जाए। सुनवाई के दौरान रांची पुलिस अधीक्षक ने अदालत में उपस्थित होकर जानकारी दी कि अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले एक अनुसंधानकर्ता को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ, मामले के एक अन्य अनुसंधानकर्ता को स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: 75% अग्निवीरों को बढ़े हुए वेतन के साथ दो साल का विस्तार मिलेगा, फिर सेना में नियमित भर्ती होगी

10 अभियुक्तों की अपील पर होगी सुनवाई
यह पूरा मामला सजायाफ्ता अभियुक्त अभिषेक सिंह समेत 10 अभियुक्तों की ओर से दायर की गई क्रिमिनल अपील याचिका से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगा। अदालत ने आगामी सुनवाई की तिथि पर भी रांची के पुलिस अधीक्षक को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में जांच की त्रुटियों पर सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed