झारखंड: डीजे संदीप मर्डर केस में कई साक्ष्य नजरअंदाज, हाईकोर्ट ने जताया असंतोष

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मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने रांची के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे ट्रायल के दौरान पेश किए गए सभी साक्ष्यों के रिकॉर्ड का बारीकी से अध्ययन करें।उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुलिस जांच में हुई हर एक त्रुटि की पूरी रिपोर्ट 30 नवंबर तक अदालत को सौंपी जाए। सुनवाई के दौरान रांची पुलिस अधीक्षक ने अदालत में उपस्थित होकर जानकारी दी कि अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले एक अनुसंधानकर्ता को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ, मामले के एक अन्य अनुसंधानकर्ता को स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।यह पूरा मामला सजायाफ्ता अभियुक्त अभिषेक सिंह समेत 10 अभियुक्तों की ओर से दायर की गई क्रिमिनल अपील याचिका से जुड़ा हुआ है। उच्च न्यायालय अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को करेगा। अदालत ने आगामी सुनवाई की तिथि पर भी रांची के पुलिस अधीक्षक को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में जांच की त्रुटियों पर सौंपी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया तय होगी।