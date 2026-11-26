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उन्होंने कहा कि खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी और उससे जुड़े सेस के आधार पर खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां संचालित होती हैं। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाते हैं। यह किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि खनन प्रभावित लोगों और राज्य का अधिकार है।भाजपा की ओर से डीएमएफटी और सेस को लेकर दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्रदूषित हवा और पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में विकास के लिए डीएमएफटी की राशि का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में आनुपातिक रूप से विकास गतिविधियां आगे बढ़ाई जाती हैं।मंत्री ने एमएमडीआर संशोधन से राज्य को करीब 13 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि यदि राज्य को इतनी बड़ी राशि का नुकसान होता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। उनके मुताबिक, इससे मंईयां सम्मान योजना, मुफ्त बिजली, बिजली बिल माफी, सर्वजन पेंशन योजना और पत्रकारों के लिए शुरू की गई योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की चिंता राजस्व के नुकसान तक सीमित नहीं है। इसका असर विकास की गति और समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने वाली योजनाओं पर भी पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से खान-खनिज अधिनियम संशोधन 2026 वापस लेने की मांग दोहराई।