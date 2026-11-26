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अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार का दंडात्मक तबादला कर्मचारियों के कॅरिअर पर दूरगामी और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए उप सचिव द्वारा जारी किया गया यह स्थानांतरण आदेश शून्य और अमान्य माना जाएगा। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वाणिज्य कर विभाग अपनी निर्धारित तबादला नीति के तहत नियमानुसार कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।यह मामला उप सचिव (वाणिज्य कर विभाग) द्वारा 9 जुलाई को जारी आदेश से संबंधित है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने बताया कि देखने में यह आदेश सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन यह मुख्य सचिव के 28 अप्रैल के पत्र और स्थापना समिति की बैठक के निर्णय पर आधारित था।मुख्य सचिव के पत्र में राज्य के विभिन्न जिला कार्यालयों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी, कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और अन्य खातों में राशि अंतरण जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। इसी पत्र के आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का तबादला करने का निर्देश दिया गया था।अदालत ने माना कि 28 अप्रैल के पत्र में गंभीर आरोप निहित थे और उन्हीं के आधार पर स्थापना समिति ने तबादले का निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल और हर हाल में चार सप्ताह के भीतर उनके मूल पदस्थापन स्थल पर वापस भेजा जाए।