डीजीपी नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने तीन राज्यों की नियमावली पर समेकित रिपोर्ट मांगी

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से जुड़े मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड की नियुक्ति नियमावली पर न्याय मित्र से समेकित रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को भी इन तीनों राज्यों की पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमावली पर अपनी राय देने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जायमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने मंगलवार को यह सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।