झारखंड न्यूज: धनतेरस पर कैसी रहेगी रांची की फिजा? बारिश होगी या खिलेगी धूप, जानें मौसम का हाल

राजधानी रांची में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। चार से छह नवंबर तक शहर में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। खास बात यह है कि धनतेरस के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इससे त्योहार की खरीदारी और अन्य गतिविधियों के लिए लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, सुबह के समय धुंध और कुहासा छाया रह सकता है, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम सुहाना रहेगा। शाम होते ही तापमान में गिरावट के साथ ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा।

चार नवंबर को सुबह धुंध, दिन में खिलेगी धूप

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार यानी चार नवंबर को रांची जिले के कई इलाकों में सुबह के समय धुंध देखने को मिल सकती है। इसके बाद दिन में आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है। धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शाम ढलने के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगेगी।

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इस दिन अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

पांच नवंबर को भी सुबह रहेगा कुहासा, तापमान में आएगी गिरावट

गुरुवार, पांच नवंबर को भी मौसम में बदलाव का असर दिखाई देगा। सुबह के समय धुंध या कुहासा छाया रह सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्य रूप से साफ हो जाएगा। सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, पांच नवंबर को रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यानी न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है।

धनतेरस पर कैसा रहेगा रांची का मौसम?

शुक्रवार, छह नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, त्योहार के दिन भी राजधानी में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। सुबह के समय धुंध या कुहासा छाने की संभावना है, लेकिन इसके बाद आसमान साफ हो सकता है। इस दौरान बारिश का कोई अनुमान नहीं है।

धनतेरस के दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में चार से छह नवंबर के बीच रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। दिन में धूप के कारण मौसम सुहाना रहेगा, जबकि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड महसूस होगी।