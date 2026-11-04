मौसम अपडेट: झारखंड में बदलेगा मौसम, 5 नवंबर से साफ होगा आसमान; सुबह-शाम बढ़ेगी ठंड, गिरेगा तापमान

झारखंड में बारिश और बादलों का दौर अब कमजोर पड़ने लगा है। इसके साथ ही राज्य में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 5 नवंबर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। बादलों का प्रभाव कम होने और बारिश की गतिविधियां थमने के बाद राजधानी रांची समेत कई इलाकों में सुबह और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का अहसास होने लगेगा।

4 नवंबर को छाए रह सकते हैं बादल, कुछ जगहों पर बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आ रही है। हालांकि, 4 नवंबर को राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने फिलहाल पूरे झारखंड के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। आने वाले दिनों में बादलों का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने से मौसम में सुधार होने की संभावना है।

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तापमान गिरने से सुबह और रात में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 5 नवंबर से पूरे राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही सुबह और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। तापमान में कमी आने से लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम में हो रहे इस बदलाव के साथ ही झारखंड में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने का अनुमान है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर सर्दी का प्रभाव भी गहरा सकता है।