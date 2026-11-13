झारखंड: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, एफआईआर दर्ज; विधायक ने आरोपों को बताया गलत

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पीड़ित नाबालिग लड़की ने शिकायत में बताया है कि उसे पढ़ाई कराने और स्कूल में दाखिला दिलवाने का भरोसा देकर लाया गया था। पीड़िता को पहले सिमडेगा स्थित विधायक आवास पर रखा गया और फिर वहां से रांची लाया गया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों ही स्थानों पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया।शिकायत आवेदन के अनुसार, 5 अगस्त को रांची स्थित विधायक आवास में भूषण बाड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा, घटना के बाद पीड़िता को किसी से भी इस बारे में न बोलने की कड़ी चेतावनी दी गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बात उजागर करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।इस मामले के सामने आने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोपी विधायक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अपनी इस मांग के समर्थन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धुर्वा थाना का घेराव कर प्रदर्शन भी किया।दूसरी तरफ, विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट किया कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। विधायक ने कहा कि यह पूरी तरह से उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से रची गई एक साजिश है।इस मामले में हटिया डीएसपी नीरज ने बताया कि मामले में पोस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की कार्रवाई चल रही है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से अनुसंधान कर रही है और पीड़िता की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।