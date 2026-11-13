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रांची: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक, सरकारी कर्मचारियों व युवाओं को मिल सकती है सौगात

Fri, 13 Nov 2026 02:17 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 02:17 PM IST
सार

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। शाम चार बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

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Jharkhand Cabinet meeting to be held on November 18; several key proposals may get the green light.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। यह बैठक शाम चार बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में होगी। बैठक में विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए गए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इनमें से कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

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18 नवंबर को होने वाली इस बैठक से राज्य के सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कैबिनेट के समक्ष कर्मचारियों से जुड़े मामलों, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक बैठक के एजेंडे और प्रस्तावों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

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गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं पर पड़ता है। ऐसे में आगामी बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक संपन्न होने के बाद सरकार की ओर से कैबिनेट के फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है और राज्य के हित में क्या नए निर्णय लिए जाते हैं।

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