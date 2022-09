Dumka: झारखंड के सीएम बोले- घटनाएं तो होती रहती हैं, ये कहां नहीं होती; भाजपा ने साधा निशाना

झारखंड के दुमका में पहले किशोरी को पेट्रोल डालकर जलाने और फिर बच्ची के शव के पेड़ से लटका पाए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घटनाएं कहां नहीं होती हैं। घटनाएं तो होती रहती है। विपक्ष के आरोप निराधार हैं। हमने कल ही अपनी बात रख दी थी। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

#WATCH | "Incidents happen. Where do they not occur?" says Jharkhand CM Hemant Soren on the recent incident of a minor girl hanged to death from a tree in Dumka pic.twitter.com/5DoGnWvNtO