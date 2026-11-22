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जिले में बच्चों के आधार कार्ड बनने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। अब सरकारी स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे। शनिवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने यह निर्देश दिया। इसके तहत संबंधित विभाग प्रखंडवार रोस्टर तैयार कर शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे हजारों विद्यार्थियों को सीधी राहत मिलेगी।