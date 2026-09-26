जमशेदपुर: मरीन ड्राइव पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोग घायल; बिंदल मॉल के पास मची अफरा-तफरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 26 Sep 2026 05:04 PM IST
सार
जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव पर बिंदल मॉल के पास शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और गोलीबारी के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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विस्तार
जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल के पास शनिवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। इस गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए हैं। अचानक हुई इस वारदात से समूचे इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी फैल गई।
फायरिंग की आवाज से मचा हड़कंप
घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। वारदात के बाद मरीन ड्राइव और मॉल परिसर के आसपास कुछ समय के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और सुरक्षा व्यवस्था बनाई।
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
गोलीबारी में घायल हुए तीनों लोगों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। पुलिस घायलों की पहचान और उनकी स्थिति के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की।
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घटनास्थल पर पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
सोनारी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने मॉल परिसर और आसपास के समूचे इलाके में गहन छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की और आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र कर लिए हैं। इसके साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
फायरिंग के कारणों का अब तक पता नहीं
यह फायरिंग किस परिस्थिति में और किन वजहों से हुई, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोलीबारी में कौन लोग शामिल थे और घटना के पीछे क्या वजह थी। आसपास लगे कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
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फायरिंग की आवाज से मचा हड़कंप
घटना की सूचना मिलते ही सोनारी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है। वारदात के बाद मरीन ड्राइव और मॉल परिसर के आसपास कुछ समय के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और सुरक्षा व्यवस्था बनाई।
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घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
गोलीबारी में घायल हुए तीनों लोगों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। पुलिस घायलों की पहचान और उनकी स्थिति के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की।
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घटनास्थल पर पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
सोनारी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने मॉल परिसर और आसपास के समूचे इलाके में गहन छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की और आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र कर लिए हैं। इसके साथ ही घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
फायरिंग के कारणों का अब तक पता नहीं
यह फायरिंग किस परिस्थिति में और किन वजहों से हुई, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोलीबारी में कौन लोग शामिल थे और घटना के पीछे क्या वजह थी। आसपास लगे कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।