झारखंड: नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक, 15 लाख रुपये और जेवरात लूटकर फरार

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पीड़ित व्यवसायी राजेश कुमार के अनुसार, शुक्रवार रात करीब एक बजे पांच नकाबपोश बदमाश घर के पीछे रखी सीढ़ी के सहारे पिछले दरवाजे से भीतर दाखिल हुए। बदमाशों ने सबसे पहले छत के कमरे में सो रहे उनके बेटे निखिल की कनपटी पर पिस्तौल रखी और उसे अपने माता-पिता को जगाने के लिए विवश किया। इसके बाद, अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को हॉल में एकत्र किया और उनके हाथ पैर बांध दिए। बदमाशों ने तिजोरी और अलमारी की चाबियां मांगीं। जब परिवार के सदस्यों ने विरोध जताया तो अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद बदमाशों ने घर तथा सामने स्थित आभूषण दुकान के लॉकर जबरन खुलवाए।नकाबपोश अपराधियों ने तिजोरी, अलमारी तथा दुकान में रखी नकदी और सोने-चांदी के बहुमूल्य जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के गले में पहने जेवरात भी उतरवा लिए। करीब एक से डेढ़ घंटे तक लगातार लूटपाट करने के बाद अपराधियों ने सभी परिजनों को एक कमरे में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों के पास पिस्तौल और चाकू थे। भागते समय वे परिवार के दो मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए। बाद में उन्होंने एक मोबाइल आसपास ही फेंक दिया, जबकि दूसरे मोबाइल फोन को गुरपा-गझंडी क्षेत्र में ले जाकर बंद कर दिया।घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की। बरही के अनुमंडल पुलिस अधिकारी राधा प्रेम किशोर ने पीड़ित परिवार से पूरी जानकारी ली। चौपारण के थाना प्रभारी पंकज कुमार भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। अनुमंडल पुलिस अधिकारी राधा प्रेम किशोर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही वारदात में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी।