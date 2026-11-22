झारखंड: दो सड़क हादसों में छह लोगों की मौत, दो घायल; खूंटी में बाइक की आमने-सामने टक्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sun, 22 Nov 2026 05:43 PM IST
सार
झारखंड के खूंटी और लातेहार जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं। खूंटी में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की जान गई। वहीं, लातेहार में एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।
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विस्तार
झारखंड के खूंटी और लातेहार जिलों में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। खूंटी में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की जान चली गई। वहीं, लातेहार में एक पेड़ से टकराने से दो व्यक्तियों की मौत हुई।
खूंटी में यह हादसा शनिवार रात रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के तुरिगढ़ा गांव के पास रानिया-मार्चा रोड पर हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक व्यक्ति ने तोरपा अस्पताल में दम तोड़ दिया। चौथे घायल ने रांची ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रानिया पुलिस थाना प्रभारी श्यामल कुंभकर ने बताया कि खराब मौसम के कारण कम दृश्यता के चलते दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई।
खूंटी हादसे का विवरण
पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन लोग रानिया की ओर से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दो अन्य लोग मार्चा की ओर से आ रहे दोपहिया वाहन पर थे। मृतकों में हेमंत बहादुर (21) और विश्व सिंह (17) की पहचान हुई है। ये दोनों रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के बनबीरा नवाटोली गांव के निवासी थे। अन्य दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय किसी भी मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेजा गया है।
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लातेहार में हुई दुर्घटना
लातेहार में शनिवार को एक मोटरसाइकिल के पेड़ से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। यह घटना चंदवा पुलिस थाना क्षेत्र के महादेव मांडा गांव के पास चंदवा-लोहरदगा रोड पर हुई। मृतकों की पहचान तरुण यादव (31) और कार्तिक उरांव (30) के रूप में हुई है। ये दोनों सालगुथा गांव के निवासी थे। चंदवा पुलिस थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि तीन में से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। खूंटी और लातेहार दोनों ही जिलों में पुलिस दुर्घटनाओं की जांच कर रही है। इन हादसों से क्षेत्र में शोक का माहौल है।
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खूंटी में यह हादसा शनिवार रात रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के तुरिगढ़ा गांव के पास रानिया-मार्चा रोड पर हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक व्यक्ति ने तोरपा अस्पताल में दम तोड़ दिया। चौथे घायल ने रांची ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रानिया पुलिस थाना प्रभारी श्यामल कुंभकर ने बताया कि खराब मौसम के कारण कम दृश्यता के चलते दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई।
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खूंटी हादसे का विवरण
पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन लोग रानिया की ओर से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दो अन्य लोग मार्चा की ओर से आ रहे दोपहिया वाहन पर थे। मृतकों में हेमंत बहादुर (21) और विश्व सिंह (17) की पहचान हुई है। ये दोनों रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के बनबीरा नवाटोली गांव के निवासी थे। अन्य दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय किसी भी मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेजा गया है।
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लातेहार में हुई दुर्घटना
लातेहार में शनिवार को एक मोटरसाइकिल के पेड़ से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। यह घटना चंदवा पुलिस थाना क्षेत्र के महादेव मांडा गांव के पास चंदवा-लोहरदगा रोड पर हुई। मृतकों की पहचान तरुण यादव (31) और कार्तिक उरांव (30) के रूप में हुई है। ये दोनों सालगुथा गांव के निवासी थे। चंदवा पुलिस थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि तीन में से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। खूंटी और लातेहार दोनों ही जिलों में पुलिस दुर्घटनाओं की जांच कर रही है। इन हादसों से क्षेत्र में शोक का माहौल है।