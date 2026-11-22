विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खूंटी में यह हादसा शनिवार रात रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के तुरिगढ़ा गांव के पास रानिया-मार्चा रोड पर हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक व्यक्ति ने तोरपा अस्पताल में दम तोड़ दिया। चौथे घायल ने रांची ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रानिया पुलिस थाना प्रभारी श्यामल कुंभकर ने बताया कि खराब मौसम के कारण कम दृश्यता के चलते दोनों मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई।पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीन लोग रानिया की ओर से आ रही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दो अन्य लोग मार्चा की ओर से आ रहे दोपहिया वाहन पर थे। मृतकों में हेमंत बहादुर (21) और विश्व सिंह (17) की पहचान हुई है। ये दोनों रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के बनबीरा नवाटोली गांव के निवासी थे। अन्य दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय किसी भी मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था। शवों को पोस्टमार्टम के लिए खूंटी सदर अस्पताल भेजा गया है।लातेहार में शनिवार को एक मोटरसाइकिल के पेड़ से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। यह घटना चंदवा पुलिस थाना क्षेत्र के महादेव मांडा गांव के पास चंदवा-लोहरदगा रोड पर हुई। मृतकों की पहचान तरुण यादव (31) और कार्तिक उरांव (30) के रूप में हुई है। ये दोनों सालगुथा गांव के निवासी थे। चंदवा पुलिस थाना प्रभारी मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि तीन में से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दोनों मामलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। खूंटी और लातेहार दोनों ही जिलों में पुलिस दुर्घटनाओं की जांच कर रही है। इन हादसों से क्षेत्र में शोक का माहौल है।