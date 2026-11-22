विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विशेष सत्र से पहले 24 नवंबर को रांची में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें पार्टी के सभी विधायक और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में तय किया जाएगा कि एसआईआर और एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर सदन में कांग्रेस किस तरह अपना पक्ष रखेगी।विधायकों को दोनों मुद्दों पर पार्टी की राय मजबूती से रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की जनसमस्याओं, विकास योजनाओं की प्रगति और गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी चर्चा होगी।हेमंत सोरेन सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्तापक्ष एसआईआर को मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा मान रहा है, जबकि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को राज्य के खनिज संसाधनों और हितों से जोड़कर देख रहा है। विशेष सत्र में इन विषयों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी है। सत्ताधारी गठबंधन का उद्देश्य सदन के माध्यम से केंद्र के सामने राज्य का पक्ष रखना है।विशेष सत्र से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप गुड़िया और रामसूर्या मुंडा ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। दोनों विधायकों ने इस कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि विशेष सत्र में इस संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। विधायकों ने एसआईआर के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया है।कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 26 नवंबर को रांची में होने वाले संविधान रक्षा मार्च की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व ने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सत्ताधारी गठबंधन की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। इसमें विशेष सत्र के दौरान सदन में गठबंधन की साझा रणनीति और एकजुटता को लेकर चर्चा होगी।