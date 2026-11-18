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धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलमारा के जंगल में बुधवार को एक पेड़ से लापता युवक का कंकाल लटका मिला। शव अत्यधिक पुराना होने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी कमर के नीचे का हिस्सा भी गायब था। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।